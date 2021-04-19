В издании отмечают, что Макрон стремился снизить уровень напряженности между Москвой и Киевом с помощью дипломатии, стараясь не потерять лицо. При этом ему пришлось затронуть тему вступления Украины в ЕС и НАТО.
Отмечается, что французский лидер ушел от ответа на вопрос Зеленского — он не стал беседовать об этом изначально. Как пишет L'Opinion, Макрон понимает, что поддержка вступления Украины в НАТО грозит осложнением отношений с Россией.
Позже в администрации Макрона уточнили, что этот «деликатный вопрос» необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение войны в Донбассе и заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс — это единственный путь к достижению мира, сообщили в офисе украинского президента.