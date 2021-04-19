Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз указал на то, что Украине необходимо стать членом ЕС и НАТО, однако Макрону удалось увернуться от острой темы. Об этом 19 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету L'Opinion

В издании отмечают, что Макрон стремился снизить уровень напряженности между Москвой и Киевом с помощью дипломатии, стараясь не потерять лицо. При этом ему пришлось затронуть тему вступления Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Позже в администрации Макрона уточнили, что этот «деликатный вопрос» необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение войны в Донбассе и заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс — это единственный путь к достижению мира, сообщили в офисе украинского президента.