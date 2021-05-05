Россия справится с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Север-Крымскому каналу из Украины, сообщил вице-премьер-министр Марат Хуснуллин 5 мая

«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», — заявил Хуснуллин. Украинский политик назвал водную блокаду Крыма геноцидом © скриншот с видео "112 Украина"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что действия Украины можно расценивать как геноцид. И вице-премьер-министр Хуснуллин согласился с этой оценкой.

«Геноцид, да», — отметил Хуснуллин.

Он также заявил, что на ближайшие годы проблему с водоснабжением решат.

«Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории», — рассказал Хуснуллин.

Днём ранее он заявил, что в июле в Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения полуострова пресной водой.