«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — заявил Хуснуллин.
В то же время, по его словам, пока остаётся «вопрос, в каком объёме (запасы воды), хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить».
Ранее руководство Республики Крым рассказало, что изучает потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря.
«Одной из ведущих компаний ведётся разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности её применения в бытовых нуждах», — отметил в апреле вице-премьер-министр Крыма Евгений Кабанов.
Одновременно с этим, по словам Кабанова, ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.
«Если подо дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать её подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — отметил Кабанов.