В июле в Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма пресной водой, сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин

Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В то же время, по его словам, пока остаётся «вопрос, в каком объёме (запасы воды), хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить».

Ранее руководство Республики Крым рассказало, что изучает потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря.

«Одной из ведущих компаний ведётся разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности её применения в бытовых нуждах», — отметил в апреле вице-премьер-министр Крыма Евгений Кабанов.

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«Если подо дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать её подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — отметил Кабанов.