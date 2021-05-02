Санкции, которые Запад вводит против РФ, бессмысленны, они бьют по европейским компаниям точно так же, как и по российским. Даже по западным чуть больше. Но западным политикам все равно. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар объяснил, почему немецкие «Зелёные» не смогут остановить «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей. Причем все это делается на каких-то совершенно несерьезных основаниях — никто ж не доказал, что Россия, например, что-то не то делала в гиперпространстве. Это недоказанные домыслы», — указал Рар.

Проблема заключается в том, что Америка не хочет допустить того, чтобы Россия и Китай поднялись в высшую лигу мировой политики на тот же уровень, на котором находится Америка, поэтому это борьба монополярного мира с мультиполярным, заключил собеседник издания.

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