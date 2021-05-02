Эксперт пояснил, что позиция западных политиков в отношении антироссийских санкций основывается не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной.
«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей. Причем все это делается на каких-то совершенно несерьезных основаниях — никто ж не доказал, что Россия, например, что-то не то делала в гиперпространстве. Это недоказанные домыслы», — указал Рар.
Проблема заключается в том, что Америка не хочет допустить того, чтобы Россия и Китай поднялись в высшую лигу мировой политики на тот же уровень, на котором находится Америка, поэтому это борьба монополярного мира с мультиполярным, заключил собеседник издания.
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