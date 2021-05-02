На самом деле сегодня не существует никакой проблемы Донбасса. Есть только проблема Украины, которая создает множество трудностей для Европы и всех своих соседей. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский заявил, что США — «хорошие друзья» Украины, однако президент США Джо Байден «должен делать больше», чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По его словам, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в НАТО.

Эксперт отметил, что народные республики Донбасса существуют: у них все складываются не так уж хорошо, но таковы реалии де-факто государств, созданных в пылу битвы.

«Настоящая проблема — это проблема Украины. Проблема для соседей, для Европы, для мира, для самих украинцев. Собственно, именно эту проблему некоторые люди хотят решить, начав по-тихому войну, причём следуя правилу: когда не знаешь, что делать, — стреляй. Однако таким образом количество проблем будет только увеличиваться», — констатировал Рэнкас.

Ситуация на Украине, в Польше, Прибалтике, политическая агрессия против Белорусси, военная пропаганда против Донбасса — всё это зависит от нажатия различных кнопок в Вашингтоне и крупных глобальных корпорациях: придёт приказ «погибнуть» — и так называемые «украинские патриоты», не задумываясь, пожертвуют простыми людьми в очередной игре, которая по определению не может принести ничего хорошего, заключил собеседник издания.

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