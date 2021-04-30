Киевский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, известный своими русофобскими взглядами, предложил подписчикам не ломать голову над тем, что приготовить на Пасху, а просто взять его подборку с рецептами и «за 5 минут фигануть». Пост он разместил в Instagram 29 апреля

«Что по заботе? Я здесь взял и сделал для вас подборку блюд к Пасхе. Потому что на фига вам тратить свое драгоценное время на мышление о еде? Лучше пойдите и сделайте что-то приятное для себя или окружающих. А порешать по пасхальному креативу — это уже моя работа. Вам нужно будет только открыть рецептики и быстренько по ним приготовить пищу. Быстренько, я не изверг и сложных блюд вам не дам», — пообещал Клопотенко.

Моргенштерн в своей манере отреагировал на решение украинских властей не пускать его в страну © Моргенштерн/Инстаграм

«Можно за 5 минут фигануть божественный паштет из сардин, сливочного масла, лимона и петрушки. А если вам вдруг хочется чего-то сладкого, но не паску, то готовьте морковный бисквит, 25 минут, и ваша душа прыгает на облаке», — предложил повар.

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только традиционными и оригинальными блюдами, рецептами которых он активно делится в сети, но и своими русофобскими взглядами, за что, конечно, любим местными радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.