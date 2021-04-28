Российский певец Филипп Киркоров анонсировал премьеру совместной песни с украинской коллегой Maruv, которая должна состояться в день его рождения. Соответствующую запись в Instagram поп-король сделал 27 апреля

«Моя коварная и самая сексуальная Maruv "забрала в свои сети". 30 апреля 2021 года неожиданный музыкальный поворот!» — пообещал Киркоров.

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В опубликованном знаменитостями коротком ролике Киркоров сидит в инвалидной коляске в костюме, похожем на одежду главного героя фильма «Маска», а Maruv исполняет роль сексапильной медсестры с зелеными волосами, которая приставлена к «больному».

Премьера состоится в 54-й день рождения поп-короля, его подписчики уже пошутили: «Седина в бороду — Maruv в ребро!» А вот поклонники украинской звезды не разделили радости по поводу ее сотрудничества с россиянином.

«Киркоров? Серьезно? Что за жесть?», «Maruv, зачем тебе то дерьмо? Испортит и песню, и карьеру», «Возможно, человек хочет быть как Ани Лорак, не тратьте на таких время», «Серьезно? У вас обычно классные клипы, но с этим клоуном смотреть желания нет», «Он чего, попал в психушку?» — написали певице ее подписчики.

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Maruv, она же Анна Корсун, давно дала понять своим фанатам, что сама в состоянии разобраться, с кем работать и где петь. В 2019 году исполнительница стала победительницей национального отбора «Евровидения», но ехать на конкурс отказалась, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».