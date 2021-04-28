Украинская певица Тина Кароль посвятила пост своему умершему мужу, продюсеру Евгению Огиру, который скончался от рака желудка ровно восемь лет назад, 28 апреля. Запись артистка разместила в сториз Instagram

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«Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», — подписала фото певица.

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Познакомились Кароль и Огир в 2007 году на съемках телеканала М1, впоследствии он стал ее продюсером, а в процессе работы завязался роман.

Отношения развивались бурно, уже в январе 2008 года влюбленные расписались, а позже и обвенчались. В ноябре того же года у пары родился сын, а в 2013-м продюсер ушел из жизни.