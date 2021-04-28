Исполнительница не скрывает, что смерть супруга оказалась для нее крайне болезненной, и заявляет, что ее сердце до сих пор принадлежит Огиру. В конце апреля Кароль ежегодно чтит память мужа, на этот раз она показала поклонникам снимок, где мужчина кормит из бутылочки их общего сына.
«Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», — подписала фото певица.
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Познакомились Кароль и Огир в 2007 году на съемках телеканала М1, впоследствии он стал ее продюсером, а в процессе работы завязался роман.
Отношения развивались бурно, уже в январе 2008 года влюбленные расписались, а позже и обвенчались. В ноябре того же года у пары родился сын, а в 2013-м продюсер ушел из жизни.