«Пусть светлая память о нем живет среди его коллег, друзей и родных, пусть земля будет пухом для его истощенного болезнью тела, и пусть душа его обретет вечный мир и спокойствие среди неизведанных для людей небес», — написала Эля Босович.
Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким выдающегося украинца.
«Господи, что же делается?! Интеллигент духа, патриот невзрачный, талантливый драматург, мыслитель и при этом — скромный человек… Уходит поколение великих. Упокой, Господи, его душу…», «Пусть с Богом покоится. Великим человеком был», — писали пользователи в ответ на новость.
Студия «Галичина-фильм» сняла такие ленты, как «Иисус, сын бога живого», «Амур и демон» и «Нам колокола не играли, когда мы умирали».