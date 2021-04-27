Известный на Украине писатель, драматург, киносценарист и основатель киностудии «Галичина-фильм» Василий Босович скончался, не дожив до 80-летия всего несколько дней. Об этом 27 апреля сообщила родственница сценариста в своем Facebook

«Пусть светлая память о нем живет среди его коллег, друзей и родных, пусть земля будет пухом для его истощенного болезнью тела, и пусть душа его обретет вечный мир и спокойствие среди неизведанных для людей небес», — написала Эля Босович.

Легенда: в Запорожье скончался Народный артист Украины © Открытые источники

«Господи, что же делается?! Интеллигент духа, патриот невзрачный, талантливый драматург, мыслитель и при этом — скромный человек… Уходит поколение великих. Упокой, Господи, его душу…», «Пусть с Богом покоится. Великим человеком был», — писали пользователи в ответ на новость.

Студия «Галичина-фильм» сняла такие ленты, как «Иисус, сын бога живого», «Амур и демон» и «Нам колокола не играли, когда мы умирали».