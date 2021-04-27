Меладзе жестко отреагировал на обвинения Лорак в харассменте

Буквально на днях украинская певица Ани Лорак сделала сенсационное заявление, намекнув на то, что продюсер Константин Меладзе обещал ей продвижение на сцене в обмен на романтические отношения без обязательств. О реакции на обвинения исполнительницы 27 апреля написал «Московский комсомолец»

Слова певицы особенно сильно возмутили брата продюсера, певца Валерия Меладзе, который в прошлом году спел с Лорак дуэтом. На предложение журналистов прокомментировать ситуацию, артист просто взорвался.

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать?» — сказал он.

На защиту композитора встала и певица Лолита Милявская, по словам которой в последнее время все просто помешались на теме харассмента и ищут его там, где его нет и быть не может.

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То самое интервью, где Лорак заявила, что Меладзе испытывал к ней симпатию, она дала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Певица недвусмысленно намекнула, что, если бы была сговорчивее — ее карьера пошла на взлет, а также рассказала, как продюсер запретил общим знакомым общаться с ней после ее отказа.

К слову, сейчас артистка дружит с певцом Филиппом Киркоровым, с которым накануне ходила на очередную музыкальную премию.

Константин Меладзе с 2015 года состоит в браке с певицей Верой Брежневой. Поклонники уже пошутили, что, вероятно, она была сговорчивее. При этом многих интересует, когда именно композитор предлагал Лорак стать его любовницей — до того как вступил в брак или уже после.