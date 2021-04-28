Если встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет летом, то до лета на украинском фронте может много чего еще произойти, в том числе руками тех, кто заинтересован в том, чтобы эту встречу сорвать. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.

Эксперт отметил, что ожидать какого-то большого компромисса или большой сделки на этой встрече не стоит, потому что для заключения серьезных отношений, в том числе по Украине, между сторонами должна быть хоть какая-то минимальная атмосфера доверия, а ее сейчас нет.

«Поэтому в лучшем случае по итогам этой встречи мы получим деэскалацию ситуации, отказ Соединенных Штатов качать Украину до прямых военных действий между Украиной и Российской Федерацией. А в худшем случае получим очередной сорванный саммит», — констатировал Мирзаян.

Для того чтобы встречи были продуктивными, США должны понять, что Россия является равноправным партнером на этих переговорах и что к Российской Федерации не надо относиться как к государству второго сорта, у которого нет прав, имеющихся у других великих держав, — права на сферу влияния, права на внутренний суверенитет, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.