Ни одни переговоры между лидерами России и США не принесут продуктивных результатов, пока Соединенные Штаты не начнут воспринимать Россию как полноправного партнера со своими стратегическими интересами, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Байден предложил Путину встретиться как можно скорее © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Встретиться он предложил в третьей стране.

На брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, может ли встреча состояться летом.

«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим», — сказала она.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.

Может ли встреча Путина и Байдена разрешить конфликт вокруг Украины и при каких условиях это может произойти, изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

— Во-первых, пока непонятно еще, когда будет эта встреча. Если эта встреча будет летом, то до лета может много чего еще произойти, в том числе на украинском фронте, в том числе руками тех, кто заинтересован в том, чтобы эту встречу сорвать. Во-вторых, ожидать какого-то большого компромисса или большой сделки на этой встрече не стоит, потому что для заключения серьезных отношений, в том числе по Украине, между сторонами должна быть хоть какая-то минимальная атмосфера доверия, а ее сейчас нет.

Поэтому в лучшем случае по итогам этой встречи мы получим деэскалацию ситуации, отказ Соединенных Штатов качать Украину до прямых военных действий между Украиной и Российской Федерацией. А в худшем случае получим очередной сорванный саммит.

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

И вот когда Соединенные Штаты начнут воспринимать Россию не как изгоя, которого нужно поставить на место, не как страну, проигравшую в холодной войне и к которой поэтому надо относиться как к государству второго сорта, а будут относиться как к нормальной региональной великой державе, как они относятся к Германии, Японии и ряду других стран, и будут уважать наши интересы на постсоветском пространстве, то тогда и только тогда возможно какое-то продвижение в двустороннем диалоге.

[Экс-президент США Дональд] Трамп был на самом деле к этому близок, но Трампу не дал этого сделать Конгресс, хотя он даже при сопротивлении Конгресса продвигался по этому направлению. Как вы помните, при Трампе не было обострений на постсоветском пространстве — он не качал ни Украину, ни Грузию. У Трампа были другие задачи. В Москве это ценили, несмотря на все санкции, которые Конгресс принимал и заставлял Трампа это делать.

А вот при Байдене, к сожалению, пока такого понимания нет, хотя активизация внешней политики Китая уже порождает более громкие голоса, что с русскими нужно договариваться.

Но мы сами ничего не можем тут сделать. Пока что все наши активные действия в этом направлении будут встречать лишь противодействие по классической психологической многоступенчатой модели — отрицание, гнев и так далее. Пока США находятся не в той стадии, чтобы понимать и принимать необходимость нормальных переговоров с Москвой.