Во вторник, 14 апреля, президент США Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Встретиться он предложил в третьей стране.
На брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, может ли встреча состояться летом.
«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим», — сказала она.
В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.
Может ли встреча Путина и Байдена разрешить конфликт вокруг Украины и при каких условиях это может произойти, изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.
— Во-первых, пока непонятно еще, когда будет эта встреча. Если эта встреча будет летом, то до лета может много чего еще произойти, в том числе на украинском фронте, в том числе руками тех, кто заинтересован в том, чтобы эту встречу сорвать. Во-вторых, ожидать какого-то большого компромисса или большой сделки на этой встрече не стоит, потому что для заключения серьезных отношений, в том числе по Украине, между сторонами должна быть хоть какая-то минимальная атмосфера доверия, а ее сейчас нет.
Поэтому в лучшем случае по итогам этой встречи мы получим деэскалацию ситуации, отказ Соединенных Штатов качать Украину до прямых военных действий между Украиной и Российской Федерацией. А в худшем случае получим очередной сорванный саммит.
Тут вопрос не в количестве переговоров, а в качестве понимания. Для того чтобы встречи были продуктивными, Соединенные Штаты должны понять одну простую вещь, что Российская Федерация является равноправным им партнером на этих переговорах, что к Российской Федерации не надо относиться как к государству второго сорта, у которого нет прав, имеющихся у других великих держав, — права на сферу влияния, права на внутренний суверенитет и так далее.
И вот когда Соединенные Штаты начнут воспринимать Россию не как изгоя, которого нужно поставить на место, не как страну, проигравшую в холодной войне и к которой поэтому надо относиться как к государству второго сорта, а будут относиться как к нормальной региональной великой державе, как они относятся к Германии, Японии и ряду других стран, и будут уважать наши интересы на постсоветском пространстве, то тогда и только тогда возможно какое-то продвижение в двустороннем диалоге.
[Экс-президент США Дональд] Трамп был на самом деле к этому близок, но Трампу не дал этого сделать Конгресс, хотя он даже при сопротивлении Конгресса продвигался по этому направлению. Как вы помните, при Трампе не было обострений на постсоветском пространстве — он не качал ни Украину, ни Грузию. У Трампа были другие задачи. В Москве это ценили, несмотря на все санкции, которые Конгресс принимал и заставлял Трампа это делать.
А вот при Байдене, к сожалению, пока такого понимания нет, хотя активизация внешней политики Китая уже порождает более громкие голоса, что с русскими нужно договариваться.
Но мы сами ничего не можем тут сделать. Пока что все наши активные действия в этом направлении будут встречать лишь противодействие по классической психологической многоступенчатой модели — отрицание, гнев и так далее. Пока США находятся не в той стадии, чтобы понимать и принимать необходимость нормальных переговоров с Москвой.