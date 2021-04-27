Львовский врач и преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который накануне успешно защитил диссертацию. Об этом Ябчанка написал на своей странице в Facebook 26 апреля и приложил фото диплома в огне

«Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано», — написал Ябчанка.

Вот и Кива стал большим ученым. Нищета без блеска украинской науки © Facebook, Илья Кива

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.