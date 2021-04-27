«Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано», — написал Ябчанка.
Также ученый заявил, что его поступок является официальным требованием лишить его кандидатской степени и попросил коллег поддержать его. Он добавил, что только таким образом у Украины может появиться шанс на науку, за которую будет не стыдно.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.