Певец Леонид Агутин подал в суд на орловского блогера Илью Мамаева, информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда Орловской области. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Mash

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«Людей стало слишком много, население планеты надо проредить. Для этого масоны придумали коронавирус. А чтобы покорить своей воле тех, кто выживет, — для этого есть психопрограммирование. Так вкратце звучит теория орловского блогера Ильи Мамаева, который все понял, все осознал и теперь делится этим знанием», — написал Mash.

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Доводы Мамаева увидел Агутин, и то ли членство в масонской братии так подействовало, то ли программирование не сработало, шутят пользователи, певец подал в суд. Артист требует не просто удалить видео блогера и навсегда запретить Мамаеву использовать свои клипы, но и выплатить ему миллион рублей «за моральные страдания».