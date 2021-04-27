На съемки певица пришла в зеленом спортивном костюме, черной косухе и заплела в волосы яркие синие пряди.
«Не самый лучший образ. Престарелая девочка», «Неудачное фото, похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше», «Вы на маму тут похожи», «Задолбала!» — прокомментировали новый образ Королевой ее подписчики.
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Молодежную одежду Королева выбирает довольно часто, несмотря на то что 31 мая ей исполнится 48 лет. Не планирует исполнительница и менять сценический псевдоним, оставаясь просто Наташей.