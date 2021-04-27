Исполнительница с украинскими корнями Наташа Королева приняла участие в съемках проекта «Удачный чарт» для телеканала МУЗ-ТВ, где появилась вместе со своим сыном, начинающим певцом Архипом Глушко. На шоу 47-летняя артистка пришла одетая почти так же, как ее 19-летний наследник. Фото нового образа она показала в Instagram 25 апреля

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«Не самый лучший образ. Престарелая девочка», «Неудачное фото, похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше», «Вы на маму тут похожи», «Задолбала!» — прокомментировали новый образ Королевой ее подписчики.

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Молодежную одежду Королева выбирает довольно часто, несмотря на то что 31 мая ей исполнится 48 лет. Не планирует исполнительница и менять сценический псевдоним, оставаясь просто Наташей.