Украинская певица Анастасия Приходько раскрыла пол и имя третьего ребенка. Беременность артистка скрывала до последнего, а рассказать о новорожденном решила только спустя месяц после его появления на свет. Соответствующий пост от имени малыша она написала в Instagram 25 апреля

«Меня зовут Лука Александрович, и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресением! Родился я в День СБУ Украины, 25 марта, вечером, в 19:23, с весом 3:830 и ростом 55 см», — говорится в сообщении на странице певицы.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».