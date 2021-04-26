«Иногда нас прилично шатает. Мы ругаемся не по-детски. Я перфекционист, он такой же. Самые умные оба. Все знаем. Мы перестали бояться говорить друг другу о разнице в восприятии мира, и это очень острые углы, на которые мы налетаем и ранимся. Да, нас трясет. Да, турбулентность большая», — написала Седокова.
Певица уточнила, что только так «можно взлететь на новый уровень», ведь при наборе высоты самолету нужно пройти сквозь тучи, и глупо при этом пилоту закрывать глаза.
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Седокова и Тимма поженились осенью 2020 года. Она старше его почти на 10 лет. Ради новой возлюбленной спортсмен оставил семью с новорожденным ребенком, а певица до отношений с Тиммой дважды была замужем и трижды стала мамой.
В начале апреля в СМИ появилась информация, что этап карьеры баскетболиста в подмосковных «Химках» завершен. Специалисты оценили последний сезон спортсмена как крайне удручающий. Результативность Тиммы снизилась почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном (7,1 очка в Евролиге вместо 12,5), в итоге спортсмен вынужден искать себе новую работу.