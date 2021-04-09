Певец рассказал, что в ближайшие месяцы действительно отправится в Витебск, где собирается выступить для своих поклонников, заявив, что отказываться он не вправе как минимум по нескольким причинам.
«Я не буду выступать на "Славянском базаре", я буду выступать на концерте "Шансон ТВ". Об этом меня попросил мой хороший друг, продюсер телеканала "Шансон" Валерий Макущенко. Тем, кто мне советует не ехать, я хочу им вопрос задать: если бы их друг попросил его поддержать, они бы не поддержали? Если они не знают, что такое дружба, пусть у меня поучатся», — заявил Павлиашвили.
Исполнитель сделал акцент на том, что не принадлежит ни к одной из партий, не состоит ни в каких организациях и не имеет никаких званий, а в приоритет ставит лишь своего зрителя, который ни в чем не виноват и не должен лишиться возможности увидеть любимого артиста из-за политических конфликтов.
«Вне зависимости от того, какой веры, национальности или политических взглядов мои слушатели, я просто обязан перед ними выступить. Бог мне дал это право, я иду за Богом. Не создавайте себе кумиров ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции. Это заканчивается плохо», — заявил артист.
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В конце марта сразу несколько звезд отказалось от участия в «Славянском базаре». В их числе оказались украинский ведущий Тимур Мирошниченко и певица Maruv. Российский шоумен Михаил Галустян и исполнительница украинского происхождения Наташа Королева озвучили, что не едут на «Базар», правда и не уточнили, собирались ли.
Причиной отказов и заявлений артистов о фестивале спровоцировал шквал сообщений от протестующих белорусов, требующих от звезд не поддерживать «кровавую диктатуру».
«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В рамках фестиваля пройдет и концерт «Шансон-ТВ. Все звезды». Билеты уже продаются, мероприятия запланированы на 14-19 июля.
Планируется, что на «Базар» в этом году приедут такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.