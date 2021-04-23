Украинская певица Jerry Heil опубликовала видео, на котором битой разбивает телевизор в лесу. Но фолловерам девушки не понравился поступок артистки, и пользователи предложили ей убраться. Ролик исполнительница выложила в Instagram 22 апреля

«Нервный ASMR… А как ты выпускаешь пар?» — спросила она под видео.

ASMR — это автономная сенсорная меридиональная реакция, то есть «слабая эйфория», выражающаяся в приятных непродолжительных ощущениях покалывания в затылке, распространяющихся в виде мурашек по коже шеи и спины к конечностям.

«Вернись и убери за собой», «Ох, я надеюсь, вы собрали те кусочки пластика, которые поотлетали», «Еще стекло побей, чтобы потом кто-то ногу порезал или животное лапу отрезало», «Надеюсь, телевизор потом забрали на свалку», — написали пользователи.

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Jerry Heil сейчас 26 лет, по паспорту она Яна Шемаева, родилась в Киевской области, является блогером и певицей. Свой творческий путь начала в 2012 году, когда стала выкладывать в сеть кавер-версии песен известных украинских и западных исполнителей, например «Океана Ельзи» и The Hardkiss.

Несколько дней назад продюсер девушки Михаил Ясинский заявил, что скоро она уедет с Украины учиться в США на композиторское отделение и, побывав в среде музыкантов, «вернется с чем-то новым либо, возможно, там и останется».