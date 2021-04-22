Какую погоду стоит ожидать украинцам на Вербное воскресенье, 25 апреля, и на Пасху, 2 мая, рассказали в Гидрометцентре страны, свой прогноз дал и народный синоптик Леонид Горбань. Об этом сообщил ТСН 21 апреля

По данным метеослужбы, в предстоящие майские праздники температура на Украине будет колебаться в пределах средних многолетних значений. А вот дождей ожидается больше нормы, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

«Активного тепла не предвидится, а осадки будут — май ожидается с хорошими осадками. У долгосрочного прогноза всегда есть ошибка плюс-минус два дня. Но пока могу сказать, что на майские праздники будут не очень веселые погодные условия», — предупредила она.

Она уточнила, что дожди немного пощадят украинцев и в праздники будут не такими обильными, как в остальные дни. А вот температура 2 и 3 мая, скорее всего, будет выше, чем в морозные 8-го и 9-го. Также синоптик предложила гражданам страны не ждать солнца в праздники, вероятность облачности крайне велика.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что и на Вербное воскресенье, то есть 25 апреля, в стране будет холодная и дождливая погода.

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Леонид Горбань. Свои прогнозы он строит на данных астрологии и народных наблюдений.

«Многие спрашивают, почему такая холодная весна в этом году? Она такая и должна быть в этом году. 2021 год под управлением Сатурна, годы Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Возникает вопрос, а почему? Все зависит от положения планет Солнечной системы относительно друг к другу», — написал Горбань на своей странице в Facebook.

По его словам, Земля сейчас находится по одну строну орбиты, а все планеты в противоположной стороне, «при таком положении планет давление на экватор Земли уменьшается, следовательно, будут преобладать северные потоки воздуха».