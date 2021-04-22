«Жаль, что в этом костюме нельзя гулять по улице, потому что он нереальный», — написала Омович.
Она продемонстрировала наряд украинского бренда, состоящий из черного боди и колготок с разрезами в районе бедер, и то и другое выполнено из ткани в сетку и украшено обильным количеством страз.
«Он на аликспрессе копейки стоит», «Я думаю, что ты можешь и гулять в нем… вряд ли тебя это остановит…», «Вы знаете, что постоянно открытый рот — это первый признак умственной отсталости? Вы бы хоть как-то попытались это скрыть, а не подчеркивать», «Сколько стоит твой эскорт?», «Да кто сказал, что нельзя-то? Гуляй на здоровье!» — отреагировали фолловеры.
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Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.