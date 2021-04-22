Артист рассказал, что в юности даже не помышлял о музыкальной карьере, но и кем хочет стать, тоже не знал, поэтому решил пойти туда, где был самый низкий проходной балл. Таким образом его выбор пал на географический факультет Казахского государственного университета.
Не поступать никуда, признался Лоза, он не мог, потому что в противном случае отец отказывался помогать ему материально. Но закончить обучение будущей звезде не удалось. В итоге его забрали в армию, где Лоза служил в ракетных войсках.
«Я теоретически держал руку на кнопке, которая могла бы угробить полмира, но это теоретически, а на самом деле мыл полы в этом помещении», — пошутил он.
После армии, рассказал исполнитель, он пошел работать стропальщиком на завод, где заинтересовался местной самодеятельностью, и в 21 год понял, что музыкой можно зарабатывать.
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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».