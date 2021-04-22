Российский певец Юрий Лоза, которому запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого мужчины поспорили на тему украинского национализма. Посмотреть запись от 20 апреля можно в YouTube

Артист рассказал, что в юности даже не помышлял о музыкальной карьере, но и кем хочет стать, тоже не знал, поэтому решил пойти туда, где был самый низкий проходной балл. Таким образом его выбор пал на географический факультет Казахского государственного университета.

Моргенштерн испугался ехать на Украину — СМИ © Моргенштерн/Инстаграм

«Я теоретически держал руку на кнопке, которая могла бы угробить полмира, но это теоретически, а на самом деле мыл полы в этом помещении», — пошутил он.

После армии, рассказал исполнитель, он пошел работать стропальщиком на завод, где заинтересовался местной самодеятельностью, и в 21 год понял, что музыкой можно зарабатывать.

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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».