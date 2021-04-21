Юморист и телеведущий Максим Галкин, который много лет женат на певице Алле Пугачевой, ответил на вопрос, который ему не перестают задавать поклонники: почему семейная пара сбежала с дня рождения модельера Вячеслава Зайцева? Об этом 20 апреля написала Тeleprogramma.pro

В начале марта кутюрье устроил масштабный праздник по случаю своего 83-летия, куда пригласил многих знаменитостей. В том числе Пугачеву и Галкина, которые достаточно быстро ретировались с мероприятия.

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В сети пошел слух, что виновник торжества продавал билеты на свой день рождения, а когда Примадонна об этом узнала, демонстративно покинула праздник. Комик не подтвердил информацию о продаже билетов, заявив, что их приглашал лично Зайцев, который сам звонил Пугачевой.

«Мы давно с ним дружим, очень его уважаем. Да, на вечере многие пытались с нами сфотографироваться, но в этом нет ничего особенного. Посмотрели модельное шоу, после чего уехали», — рассказал Галкин.

Он уточнил, что с дня рождения они не сбегали, а просто стараются дозировать свое присутствие в людных местах, поэтому последнее время долго нигде не засиживаются.