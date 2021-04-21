Российский певец Юрий Лоза дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором ответил в том числе и на самый главный украинский вопрос: «Чей Крым?» Видеоответ артиста «Бульвар Гордона» опубликовал 20 апреля

Лисовец назвал свое украинское происхождение главным источником успеха © Влад Лисовец/Инстаграм

Лоза ответил, что его жизнь напрямую связана с Крымским полуостровом, там родилась и выросла его жена, потом жили и там же после были похоронены родители артиста, а сейчас живет брат и многие друзья. Поэтому, констатировал артист, он хорошо знает мнение крымчан по указанному вопросу.

«[Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев отнесся к ним как крепостным, когда взял и в 54-м году отдал их Украине, то есть они были россиянами всегда и вдруг стали украинцами, но тогда это не повлияло на их жизнь, и они скрепя сердце поскрипели-поскрипели, но ведь ничего не изменилось», — ответил Лоза.

Он рассказал, что за время нахождения Крыма в составе Украины регион никак не развивали, ничего не менялось, даже вывески на магазинах остались на русском языке, и ни один музыкант так и не написал на украинском песню про Крым. Поэтому логично, что жители Крыма продолжали считать себя русскими.

Возможно, ситуация и дальше не двигалась бы с места, рассказал музыкант, если бы не события в другой стране.

«В 2008 году мир получил новый рычаг, повод изменить ситуацию: косовские албанцы вышли из состава Сербии, и весь мир аплодировал, в том числе Украина. Это событие дало определенный прецедент», — напомнил Лоза.

Поэтому, подытожил певец, в ответе на вопрос, чей Крым, он всегда говорит, что любой регион принадлежит местным жителям, как, например, Украина — украинцам, а Киев — киевлянам, и только люди должны решать свою судьбу и судьбу своей земли.

Крымский вопрос, сказал исполнитель, в 2014 году фактически решился сам собой, когда в стране случился майдан, то есть военный захват власти.

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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».