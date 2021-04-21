Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на «очередную попытку россиян присвоить себе украинский борщ». Права свекольного супа он решил отстоять в своем Telegram-канале 20 апреля

«В РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием "Раскуси Россию". В частности, там представлены Топ-10, как они это называют, "русских блюд, вошедших в историю". Среди исконных русских блюд и украинский борщ. Опять выдают желаемое за действительное», — написал Ткаченко.

По его словам, присваивать территории, этносы, прошлое и даже еду — «в духе Кремля уже более сотни лет», поэтому на Украине и занялись разоблачениями и вступили в «битву за борщ».

Министр заявил, что Россия так хватко вцепилась в борщ, что его в прямом смысле пришлось «отбивать» у мишленовского гастрогида, назвавшего его «русским супом». Кроме того, власти страны подали документы на признание блюда украинским национальным в ЮНЕСКО.

«Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борщ не создавай, все равно русским он не будет!» — резюмировал Ткаченко.

На Украине придумали новый способ справиться с «наплывом российских артистов» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

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Борщ — разновидность супа на основе свеклы, точные время и место происхождения неизвестны. В словаре В.И. Даля — род щей, похлебка из квашеной свеклы на говядине, свинине или свином сале.

Является традиционным блюдом славянской кухни, имеющимся под сходными названиями у большинства славянских (и не только) народов: русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын, молдаван.

За последнее время Украина заявляла свои также на принадлежность русских богатырей, в Киеве заявили, что богатыри — украинские, а северные соседи их просто «украли».

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков утверждал, что «русский язык не принадлежит России», как и все авторы, которые на нем писали. Особая «борьба» в стране развернулась за признание украинской принадлежности Тараса Шевченко и Николая Гоголя.