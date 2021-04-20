«Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне», — сказал Ткаченко.
По словам Ткаченко, российское влияние в медиасфере Украины все еще остается серьезным, поэтому в стране планируют создать центры противодействия дезинформации.
Вновь организованные структуры должны будут противостоять большому числу просмотров российского контента, который, по данным министра, до сих пор наблюдается в отдельных регионах Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРОБИЛА ДОРОГУ ГРУДЬЮ: НА ЗАСЕДАНИЕ НАЦСОВЕТА УКРАИНЫ К ЗЕЛЕНСКОМУ, ЕРМАКУ И СААКАШВИЛИ ПРИШЛА НЮ-МОДЕЛЬ.
Новой мерой власти Украины планируют дополнить уже существующие: запрет на въезд в страну для российских артистов. В этом списке уже более 170 имен. Кроме того, в марте текущего года в отношении 23 российских звезд, выступавших на открытии Крымского моста в мае 2018 года, на Украине были заведены уголовные дела.