Украина будет регулировать «наплыв российских артистов» новым способом. Об этом 20 апреля рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина»

«Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне», — сказал Ткаченко.

Кассовые сборы кинопроката на Украине упали вдвое © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Вновь организованные структуры должны будут противостоять большому числу просмотров российского контента, который, по данным министра, до сих пор наблюдается в отдельных регионах Украины.

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Новой мерой власти Украины планируют дополнить уже существующие: запрет на въезд в страну для российских артистов. В этом списке уже более 170 имен. Кроме того, в марте текущего года в отношении 23 российских звезд, выступавших на открытии Крымского моста в мае 2018 года, на Украине были заведены уголовные дела.