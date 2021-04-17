Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой. В Кремле заявляли, что санкции не поспособствуют встрече Путина и Байдена, но решение будет принимать российский лидер.
Эксперт отметил, что если эта встреча состоится, то сама по себе она не разрешит украинский кризис, потому что Госдеп США, спецслужбы и армия проводят определенную политику, а также продолжает действовать антироссийская пропаганда.
«Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малазийский «Боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену», — считает Бекман.
Вряд ли сейчас возможен вариант, при котором Россия пойдет на уступки Вашингтону в других регионах, чтобы США ушли из Украины, потому что в Донбассе ситуация очень серьезная, речь идет о военных преступлениях, заключил собеседник издания.
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