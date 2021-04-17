У президента США Джо Байдена надо спросить, почему сама Украина ведет войну против Донбасса, бомбит гражданские объекты, почему там гибнут мирные жители (в том числе и дети), и почему США поддерживают киевские власти и ультранационалистов. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: В отношениях с Россией Байден действует по лекалам холодной войны © Facebook, Pavel Kozhevnikov Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой. В Кремле заявляли, что санкции не поспособствуют встрече Путина и Байдена, но решение будет принимать российский лидер.

Эксперт отметил, что если эта встреча состоится, то сама по себе она не разрешит украинский кризис, потому что Госдеп США, спецслужбы и армия проводят определенную политику, а также продолжает действовать антироссийская пропаганда.

«Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малазийский «Боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену», — считает Бекман.

Вряд ли сейчас возможен вариант, при котором Россия пойдет на уступки Вашингтону в других регионах, чтобы США ушли из Украины, потому что в Донбассе ситуация очень серьезная, речь идет о военных преступлениях, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.