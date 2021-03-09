Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в шоу пародий «Липсинк Батл», где выиграла первый раунд в образе украинского певца Монатика, но проиграла во втором. Запись об этом появилась на странице спортсменки в Instagram 8 марта

«Я уделяла очень много времени подготовке и занималась по 3 часа в день, учила танцы, плюс сама еще репетировала, слушала музыку, потому что надо было попадать в слова. Сам процесс подготовки мне очень понравился. У меня была возможность переключиться со спорта на совершенно другое занятие, и я получила от этого массу положительных эмоций», — написала теннисистка об участии в музыкальном проекте.

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«Натюрморт огонь»: Данилко намекнул поклонникам с помощью фруктов © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Мисаки Дои. Однако 4 марта проиграла белорусской сопернице Виктории Азаренко, у которой были проблемы со спиной.

Кстати, накануне встречи с Азаренко Свитолина также поучаствовала в творческом проекте, сделав откровенную фотосессию. Отдельные поклонники украинской теннисистки предположили, что таким образом спортсменка отвлекает внимание от возможного поражения.

С 35-летней россиянкой Светланой Кузнецовой 26-летняя Свитолина сразится во вторник, 9 марта. Кузнецова также проиграла Азаренко. Предыдущие личные встречи двух теннисисток закончились не в пользу россиянки, однако ее в спортивных кругах считают примером по мотивации и возможности собраться с силами, даже в самой сложной ситуации.