Каменских отдыхает в Мексике. На снимке звезда в купальнике леопардовой расцветки и золотых украшениях.
В начале карьеры у артистки была пышная фигура, затем она стала усиленно худеть, а сейчас, видимо, решила вернуться к прежним формам. Однако поклонники заподозрили, что Каменских может быть беременна.
«Что произойдет?», «С Благовещением Пресвятой Богородицы!!! Настенька, вы умничка!!! Пусть у вас всё получится!!!», «Наверно, будет ляля», «Где вы животик видите? Огонь все», — отреагировали подписчики.
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У Насти Каменских и ее мужа, продюсера и музыканта Потапа, нет общих детей. Ранее Каменских призналась, что мечтает стать мамой.