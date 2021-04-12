Поход в гости к Киркорову стал первым совместным выходом супругов в свет после развода, который состоялся три года назад.
Пока Филипп Киркоров исполнял песню «Я люблю тебя до слез», Лорак с бывшим мужем, приобнявшись, танцевали под музыку.
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Пара заключила брак в 2009 году. В 2011 году у них родилась дочь София. Ее крестным стал Киркоров. Девочка учится в гимназии в Москве.
Спустя 10 лет совместной жизни Лорак приняла решение о разводе. Поводом стали фотоснимки в СМИ, на которых ее муж заигрывал с моделью в одном из клубов Киева. Затем у Лорак появился новый бойфренд — Егор Глеб, саунд-продюсер лейбла Black Star.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области. В 2008 году заняла второе место на «Евровидении», ее продюсером был российский артист Филипп Киркоров. Тогда же ей присвоили звание Народной артистки Украины. Певица неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от радикалов за свои выступления в Москве и сотрудничество с российскими исполнителями.