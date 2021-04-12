Украинская певица Ани Лорак стала все чаще мелькать в компании бывшего мужа, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Пару вновь засняли вместе на праздновании именин дочери Филиппа Киркорова, видео с которого певец на днях выложил в сторис Instagram

Поход в гости к Киркорову стал первым совместным выходом супругов в свет после развода, который состоялся три года назад.

Пока Филипп Киркоров исполнял песню «Я люблю тебя до слез», Лорак с бывшим мужем, приобнявшись, танцевали под музыку.

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Спустя 10 лет совместной жизни Лорак приняла решение о разводе. Поводом стали фотоснимки в СМИ, на которых ее муж заигрывал с моделью в одном из клубов Киева. Затем у Лорак появился новый бойфренд — Егор Глеб, саунд-продюсер лейбла Black Star.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области. В 2008 году заняла второе место на «Евровидении», ее продюсером был российский артист Филипп Киркоров. Тогда же ей присвоили звание Народной артистки Украины. Певица неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от радикалов за свои выступления в Москве и сотрудничество с российскими исполнителями.