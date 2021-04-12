Российский эстрадный певец Филипп Киркоров и украинская певица Ани Лорак исполнили украинскую песню про рушник «Рідна мати моя» на праздновании именин дочери певца Аллы-Виктории. Видео появилось на днях в сторис Киркорова в Instagram

Десятилетняя дочь певца Алла-Виктория отмечала именины 8 апреля.

На празднике собрались звездные друзья семьи Киркорова, в том числе оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, композитор Игорь Крутой, певец Александр Буйнов, продюсер Яна Рудковская и украинская поп-дива Ани Лорак вместе с бывшим мужем.

«Рiдна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, I в дорогу далеку ти мене на зорi проводжала, I рушник вишиваний на щастя дала», — спели отец именинницы Филипп Киркоров и Ани Лорак под аккомпанемент Игоря Крутого.

Лазарев запел на украинском рядом с Лорак — видео © Ани Лорак/Инстаграм

Ранее на Украине заговорили о возможности лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста Украины. Звание было присуждено певцу, поскольку он был продюсером Ани Лорак, завоевавшей для Украины 2-е место на «Евровидении» в 2008 году. Пока звание у поп-короля не отобрали.

Однако летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.

Ани Лорак также подвергается критике на Украине за то, что карьеру певица строит преимущественно в России.