По информации издания, 12 из 40 задержанных в арабской стране манекенщиц позировали на Украине в откровенных нарядах на склоне гор и в подогреваемом бассейне. Авторы таблоида уточняют, что одни девушки во время съемки были одеты в костюмы зайцев, другие позировали в белье, а третьи и вовсе обнаженными.
Мероприятие, пишут журналисты, было приурочено к 41-му дню рождения финансиста и галериста Виталия Гречина, который сейчас задержан в Эмиратах.
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История началась в субботу, 3 апреля, когда в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству. Известно, что девушек депортируют на родину, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).
На Украине более толерантно относятся к обнаженке, особенно, если речь идет про зайчиков, поэтому, по всей видимости, ни на Гречина, ни на девушек внимания тогда никто не обратил.