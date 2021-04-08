Таблоид The Sun сообщил 8 апреля, что «голая фотосессия» украинских моделей на балконе элитного отеля в Дубае была не единственной и далеко не первой. По данным СМИ, прежде прославившиеся на весь мир девушки снялись на украинском горнолыжном курорте Буковель

Киевская модель рассказала о безграничной красоте Украины и улетела в Египет © Мила Кузнецова/Инстаграм

Мероприятие, пишут журналисты, было приурочено к 41-му дню рождения финансиста и галериста Виталия Гречина, который сейчас задержан в Эмиратах.

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История началась в субботу, 3 апреля, когда в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству. Известно, что девушек депортируют на родину, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).

На Украине более толерантно относятся к обнаженке, особенно, если речь идет про зайчиков, поэтому, по всей видимости, ни на Гречина, ни на девушек внимания тогда никто не обратил.