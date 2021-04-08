Певец Олег Газманов предложил всем недовольным проведением «Славянского базара», атаковавшим аккаунты артистов с требованием не приезжать на фестиваль, вспомнить историю и сделать соответствующие выводы. Об этом он на днях заявил в интервью телеканалу СТВ

«Я, конечно, понимаю, что происходит. Мы все это прошли в 90-е годы. У нас и танки по Белому дому стреляли. Я хочу обратиться к молодым, активным, которые хотят все перевернуть, чтобы жизнь была другая, новая. Ребята, учитесь на ошибках России, на ошибках Украины. Надо задать себе вопрос: наши друзья из-за границы нам добра хотят? Они хотят, чтобы мы развивались, были технически мощнее и выше всех, выше их, например? Конечно, нет. Поэтому давайте здраво рассуждать, мозги включать», — сказал певец.

Стариков: Россия может вернуть украинцам страну, которую у них украли © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В конце марта сразу несколько звезд отказалось от участия в «Славянском базаре». В их числе оказались украинский ведущий Тимур Мирошниченко и певица Maruv, а также российский шоумен Михаил Галустян. Причиной стал шквал сообщений от протестующих белорусов, требующих артистов не поддерживать «кровавую диктатуру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПУСТЬ ДОМА СИДЯТ»: СОЛОДУХА ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ ОТКАЗАХ ОТ «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА».

«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году фестиваль пройдёт в Витебске 14-19 июля, билеты уже в продаже.

Планируется, что участие в нем примут такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.