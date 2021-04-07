За организацию фотосессии с обнаженными девушками в Дубае был задержан киевлянин Виталий Гречин, проживавший в США. Об этом 6 апреля рассказала «Страна.ua»

По данным издания, организатором скандальной фотосессии был украинец Виталий Гречин. Он родился в Киеве, но в детстве переехал в США, где получил высшее образование, отслужил в армии и работал, затем вернулся на Украину.

В 2010 году в интервью журналу Exclusive Style Гречин заявил, что финансировал предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы.

В другом интервью он сообщил, что является финансистом, галеристом и советником Демократической партии США. Кроме того, в 2019 году Гречин указан в титрах качестве продюсера эротического ролика.

«Никто толком не знает, чем конкретно Гречин занимается. Известно, что у него было свое дело в США. Говорят, что он занимается недвижимостью. Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки», — рассказал источник «Страны».

В Facebook Гречин активно выкладывает фото в окружении полуобнаженных девушек на отдыхе за границей. Журналисты нашли фото, на котором Гречин играет на фортепиано среди голых дам в номере отеля в Дубае, на балконе которого был сделан снимок, вызвавший скандал.

Голые украинки в Дубае. Секс-бизнес в эпоху пандемии и карантина © realist online

Прокуратура Дубая распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за «поведение, которое противоречит общественной морали». Кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов.