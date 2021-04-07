По данным издания, организатором скандальной фотосессии был украинец Виталий Гречин. Он родился в Киеве, но в детстве переехал в США, где получил высшее образование, отслужил в армии и работал, затем вернулся на Украину.
В 2010 году в интервью журналу Exclusive Style Гречин заявил, что финансировал предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы.
В другом интервью он сообщил, что является финансистом, галеристом и советником Демократической партии США. Кроме того, в 2019 году Гречин указан в титрах качестве продюсера эротического ролика.
«Никто толком не знает, чем конкретно Гречин занимается. Известно, что у него было свое дело в США. Говорят, что он занимается недвижимостью. Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки», — рассказал источник «Страны».
В Facebook Гречин активно выкладывает фото в окружении полуобнаженных девушек на отдыхе за границей. Журналисты нашли фото, на котором Гречин играет на фортепиано среди голых дам в номере отеля в Дубае, на балконе которого был сделан снимок, вызвавший скандал.
Ранее полиция Дубая задержала 40 участников непристойной фотосессии на балконе отеля. Сообщалось, что среди задержанных 12 гражданок Украины.
Прокуратура Дубая распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за «поведение, которое противоречит общественной морали». Кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов.