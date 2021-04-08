Украинская рэперша Alyona Alyona является автором песен для своих коллег по сцене. Во сколько им обходятся ее услуги, артистка рассказала в эфире «Неимоверной правды о звездах», которая на днях вышла на YouTube

Чем владеют Меладзе и Брежнева на Украине: в сети появилось видео © Константин Меладзе/Инстаграм Монатик, Тина Кароль и Alekseev.

«Стоимость — несколько тысяч долларов за одну песню. Недавно я отправляла работу Alekseev, а еще раньше — Монатику. Песни, которые написала для Тины, она несколько изменила. Однако мне нравятся ее треки "Вільна" ("Свободна". — Ред.) и "Вабити" ("Соблазнять". — Ред.)», — прокомментировала Alyona Alyona.

Артистка утверждает, что любовь публики и популярность добываются благодаря творчеству, а пафос в этом вопросе лишний. Доказывает исполнительница это не только словом, но и делом: Alyona Alyona рассказала, что продолжает снимать квартиру вдвоем с подругой, потому что так дешевле.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.