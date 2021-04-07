«Ну пусть отказываются, пусть сидят дома. Море артистов, которые будут желать туда ехать. А кто отказался? [Филипп] Киркоров, [Валерий] Леонтьев, [Стас] Михайлов? Ну кто такой [Михаил] Галустян? Смешно. Шикарнейший фестиваль, один из лучших в Европе и в мире. Да всё будет в этом году супер», — уверен артист.
В этом году «Славянский базар» отмечает юбилей, фестиваль пройдёт в 30-й раз. В самом первом когда-то принимал участие Солодуха с песней «Здравствуй, чужая милая» и намерен спеть снова в 2021 году.
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«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году фестиваль пройдёт в Витебске 14-19 июля.
Планируется, что участие в нем примут такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.