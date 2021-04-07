Певец, заслуженный артист Белоруссии Александр Солодуха прокомментировал многочисленные отказы своих коллег от участия в фестивале «Славянский базар». Его слова 6 апреля привёл портал «Минск-новости»

«Ну пусть отказываются, пусть сидят дома. Море артистов, которые будут желать туда ехать. А кто отказался? [Филипп] Киркоров, [Валерий] Леонтьев, [Стас] Михайлов? Ну кто такой [Михаил] Галустян? Смешно. Шикарнейший фестиваль, один из лучших в Европе и в мире. Да всё будет в этом году супер», — уверен артист.

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«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году фестиваль пройдёт в Витебске 14-19 июля.

Планируется, что участие в нем примут такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.