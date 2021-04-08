Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona опубликовала новую фотографию, на которой предстала полностью голой, лишь слегка прикрытой сине-желтым флагом. Таким образом артистка решила поднять тему патриотизма в своей стране. Соответствующий пост она разместила в Instagram 7 апреля

«Когда начинают измерять объемы патриотизма — я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?» — поинтересовалась у поклонников артистка под своим фото, но их мнения разделились.

«Считаю патриотом, когда человек знает и уважает свою историю, гордится своей национальностью, когда знает язык и не стесняется его (а красивее украинского нет языка). И эту любовь передает другим, чтобы человек, который общается с украинцем, говорил: "Вот он украинец, красивый, добрый, а какой язык певучий"», — ответила одна из подписчиц.

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«Ну точно ни первое, ни второе фото патриотизма никому не добавляют, скорее, это оскорбляет достоинство народа», «Это некрасиво. Можно не быть голой?» — написали пользователи.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

Не так давно артистка удалила все свои старые посты в Instagram и начала выкладывать только пародии на известные снимки звезд мирового уровня. Фото с флагом Аlyona Аlyona повторила с публикации американской рэперши Мелиссы Джефферсон, выступающей под псевдонимом Lizzo.