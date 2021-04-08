«Когда начинают измерять объемы патриотизма — я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?» — поинтересовалась у поклонников артистка под своим фото, но их мнения разделились.
«Считаю патриотом, когда человек знает и уважает свою историю, гордится своей национальностью, когда знает язык и не стесняется его (а красивее украинского нет языка). И эту любовь передает другим, чтобы человек, который общается с украинцем, говорил: "Вот он украинец, красивый, добрый, а какой язык певучий"», — ответила одна из подписчиц.
Другие фолловеры рэперши посчитали, что использовать таким образом флаг совсем непатриотично, да и оголенное тело тоже в вопросе государственной важности неуместно.
«Ну точно ни первое, ни второе фото патриотизма никому не добавляют, скорее, это оскорбляет достоинство народа», «Это некрасиво. Можно не быть голой?» — написали пользователи.
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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.
Не так давно артистка удалила все свои старые посты в Instagram и начала выкладывать только пародии на известные снимки звезд мирового уровня. Фото с флагом Аlyona Аlyona повторила с публикации американской рэперши Мелиссы Джефферсон, выступающей под псевдонимом Lizzo.