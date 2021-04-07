Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona сделала пару пародийных снимков, в том числе повторила фото американской певицы Бейонсе. Таким образом украинка решила продемонстрировать миру красоту, которая есть в каждом человеке без исключения. Соответствующий пост в Instagram она разместила 5 апреля

«Когда качаю зал, но не качаю пресс — я слышу шум. Когда красоту не прячут за словами — я слышу шум», — подписала снимки исполнительница.

Пышнотелая украинская рэперша объяснила, почему скрывает личность ухажёра © Alyona Alyona/Инстаграм

«Алёна, так-то поярче будет», «Дело не в теле, дело внутри…», «У нас есть своя Бейонсе, даже лучше», — откликнулись подписчики певицы.

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По всей видимости, Alyona Alyona решила посоревноваться с австралийской блогершей и комиком Селестой Барбер. Она также обладает неидеальным телом и с удовольствием делает свои версии гламурных фото знаменитостей.

За юмористический характер пародий Барбер называют королевой иронии, а сама женщина утверждает, что своим примером смогла доказать, что для того, чтобы стать богатой и знаменитой, не обязательно походить под рамки идеальной красоты. У блогерши почти восемь миллионов подписчиков в Instagram.