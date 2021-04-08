Эксперт считает, что конкуренцию Зеленскому может составить спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также Оксана Марченко, жена оппозиционного политика Виктора Медведчука, против которой также были введены санкции за якобы финансирование терроризма.
«А на «патриотическом» фланге будет Порошенко. У него есть все основания рассчитывать на выход во второй тур за счет своего ядерного электората, который он приобрел в последние два года своего президентства, встав на путь националистической внешней и внутренней политики с соответствующей риторикой. Мне кажется, он останется там лидером. Там не будет новых проектов», — указал Рудяков.
Но в этой ситуации многое будет зависеть от того, пойдут ли представители правящей партии «Слуга народа» на досрочные выборы, или будут ждать 2024 год, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.