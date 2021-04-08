Президенту Украины Владимиру Зеленскому к следующим выборам составят конкуренцию несколько центристских и ненационалистических проектов. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков, а также Оксана Марченко, жена оппозиционного политика Виктора Медведчука, против которой также были введены санкции за якобы финансирование терроризма.

«А на «патриотическом» фланге будет Порошенко. У него есть все основания рассчитывать на выход во второй тур за счет своего ядерного электората, который он приобрел в последние два года своего президентства, встав на путь националистической внешней и внутренней политики с соответствующей риторикой. Мне кажется, он останется там лидером. Там не будет новых проектов», — указал Рудяков.

Но в этой ситуации многое будет зависеть от того, пойдут ли представители правящей партии «Слуга народа» на досрочные выборы, или будут ждать 2024 год, заключил политолог.

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