На Украине может начаться серьезное перераспределение ресурсов, в том числе незаконными методами, ответственность за которые ляжет на президента Владимира Зеленского, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ранее были опубликованы данные социологического опроса центра Разумкова, проведенного в марте, в соответствии с которыми Зеленский получил бы на президентских выборах 27% среди тех, кто точно пошел бы на голосование. В январе-феврале его рейтинг составлял около 23%. При этом президентский рейтинг Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» опустился с 20 до 17%.

- Павел Николаевич, действительно ли Зеленскому удалось несколько улучшить свои позиции за счет атаки и санкций в отношении телеканалов и политиков, связанных с ОПЗЖ?

— Эти рейтинги в значительной степени функциональны. Я не думаю, что Зеленский повысил уровень своей поддержки. Он же не только на ОПЗЖ напал, он напал и на крупный капитал, и риторику соответствующую запустил.

Эта риторика действительно привлекательна для среднестатистического гражданина, поскольку многие эти вещи звучали и во время его президентской кампании. Но я думаю, что реальный уровень поддержки Зеленского остается на прежнем уровне (20-22% из определившихся).

Тем не менее, он сохраняет лидерские позиции, а все его конкуренты уже длительное время стоят в этих рейтингах ниже него. Да, разница между ними составляет 3-5%, да, Зеленский — слабый президент (провальная политика, общее ухудшение ситуации), но тем не менее он остается лидером электоральных симпатий.

- Появятся ли к следующим президентским выборам «новые Зеленские», или возобладает тренд на «опытных» политиков?

— Думаю, появятся. Их даже может быть несколько. Думаю, будет очень серьезный проект Разумкова и, может быть, еще какой-нибудь неожиданный проект на не националистическом фланге. Это может быть Оксана Марченко.

А на «патриотическом» фланге будет Порошенко. У него есть все основания рассчитывать на выход во второй тур за счет своего ядерного электората, который он приобрел в последние два года своего президентства, встав на путь националистической внешней и внутренней политики с соответствующей риторикой.

Мне кажется, он останется там лидером. Там не будет новых проектов. А у центристов и у фланга бывшей Партии регионов будет много серьезных и основательных проектов. Но здесь многое будет зависеть от того, пойдут ли «зеленые» на досрочные выборы, или будут ждать 2024 год. Это будет иметь едва ли не решающее значение.

- Насколько вообще серьезен раскол внутри «слуг народа», и если серьезен, то на какие группы они поделены?

— Можно высказывать разные суждения на основании того, что есть в открытом информационном пространстве. Но проблема же в том, что они так и не создали партию. Они проводят какие-то съезды, принимают какие-то решения, но они не занимаются партийным строительством. Этот клуб «слуг народа» функционирует по другой модели.

Руслан Бортник: СНБО может сыграть злую шутку с самим Зеленским © Facebook, Ruslan Bortnik

Если фракция «Слуги народа» еще хоть как-то формализована, то партия — это миф. Партии как таковой не существует.

- Хотелось бы поговорить о Юлии Тимошенко. Ее рейтинги сейчас не слишком большие, но, с другой стороны, она активно пытается навязать себя Зеленскому в качестве премьера, и, во всяком случае у наших читателей публикации о ней вызывают интерес. Как ей удалось восстановить свою популярность?

— Я не согласен, что она восстановила свою популярность. Тимошенко свою популярность утратила. Она и так уходила на периферию политической жизни, но это ускорило объективный процесс в виде прихода к власти «зеленых».

Сейчас у нее небольшая фракция в Верховной Раде, но на принятие решений она особенно не влияет, активную оппозиционную деятельность она не проводит. Но преимущество Тимошенко в том, что «Батькивщина» остается мощной именно как партия с региональными ячейками и разветвленной структурой.

В чем сейчас феномен Тимошенко? В том, что она возродила интригу и привлекла к себе внимание этими переговорами, о которых мы сейчас много судачим, идут ли они, или не идут, и в каком направлении. То, что я слышал в Киеве из нескольких источников, заслуживающих доверия (хотя не факт, что они достоверные), переговоры идут. Но там есть свои сложности.

Во-первых, у Тимошенко сейчас не так много аргументов, чтобы стать полезной для Зеленского, как это может показаться. Во-вторых, Тимошенко премьер-министр — это утопия, никто на это не пойдет. Вице-премьер или министр энергетики — эта тема может быть интересна.

Объективно Тимошенко нужна Зеленскому как союзник в этой войне, которую он объявил олигархам. Думаю, они объединяться, но это будет поглощение. «Слуга народа» поглотит «Батькивщину, потому что они превосходят в количестве. Это как боксер-тяжеловес и боксер-мухач.

- Действительно ли Зеленский готов вести войну против олигархов или же это простой популизм?

— Нет, война объявлена. Но дело же в том, что названы не все олигархи, а только часть из них. У нас с 2014 года поднялись новые олигархи. И получается, что война объявлена только старым олигархам, а новые олигархи выведены за скобки.

Кирилл Молчанов о заседании СНБО: Зеленскому понравилось действовать по беспределу © Facebook, Кирилл Молчанов

Вокруг Зеленского сидят умные ребята, которые понимают, что этого нельзя допустить, иначе они окажутся погребенными под обломками олигархической системы, потеряют власть и потеряют всякие политические перспективы.

- Действительно ли Зеленский сможет превратить СНБО в свой карательный аппарат? Или его возможности установить диктатуру преувеличены?

— Я думаю, что Зеленский тут просто марионетка в умелых руках. Есть группа во главе с Борисом Шефиром (один из братьев-сценаристов, его доверенное лицо и ближайший помощник), я думаю, что это его интерес. Там есть несколько групп в офисе президента. Я думаю, что именно эта группа будет использовать СНБО в своих интересах. Первый пошел: большая охота на Коломойского

Речь идет не о какой-то там войне. Речь идет о перераспределении ресурсов, финансов и активов. Секретарь СНБО Данилов же уже сказал, что будет национализация и пересмотр итогов приватизации многих предприятий. Так вот у меня есть предположение, что это хочет использовать узкая группа из окружения президента, и называют фамилию Шефира. Он действительно обладает влиянием на президента, а Зеленский это только озвучивает.

Но хитрость состоит в том, что Зеленский берет на себя всю ответственность за эти антизаконные действия. Когда СНБО только начал выступать в роли опричника, Руслан Бортник сразу сказал, что теперь Зеленский по-доброму с поста президента не уйдет, его будут выгонять.

Пока эти действия не привлекают внимание правоохранительных органов, которые должны следить за выполнением закона в том числе со стороны президента, поскольку у Зеленского власть и контроль над этими органами. Но ответственность за то, что делает эта группа, все равно лежит на нем.

Я думаю, что они отступать не будут, пока не оттяпают определенное количество ресурсов. Думаю, перераспределение будет серьезное.