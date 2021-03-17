Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее были опубликованы данные социологического опроса центра Разумкова, проведенного в марте, в соответствии с которыми Зеленский получил бы на президентских выборах 27% среди тех, кто точно пошел бы на голосование. В январе-феврале его рейтинг составлял около 23%. При этом президентский рейтинг Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» опустился с 20 до 17%.
- Павел Николаевич, действительно ли Зеленскому удалось несколько улучшить свои позиции за счет атаки и санкций в отношении телеканалов и политиков, связанных с ОПЗЖ?
— Эти рейтинги в значительной степени функциональны. Я не думаю, что Зеленский повысил уровень своей поддержки. Он же не только на ОПЗЖ напал, он напал и на крупный капитал, и риторику соответствующую запустил.
Эта риторика действительно привлекательна для среднестатистического гражданина, поскольку многие эти вещи звучали и во время его президентской кампании. Но я думаю, что реальный уровень поддержки Зеленского остается на прежнем уровне (20-22% из определившихся).
Тем не менее, он сохраняет лидерские позиции, а все его конкуренты уже длительное время стоят в этих рейтингах ниже него. Да, разница между ними составляет 3-5%, да, Зеленский — слабый президент (провальная политика, общее ухудшение ситуации), но тем не менее он остается лидером электоральных симпатий.
- Появятся ли к следующим президентским выборам «новые Зеленские», или возобладает тренд на «опытных» политиков?
— Думаю, появятся. Их даже может быть несколько. Думаю, будет очень серьезный проект Разумкова и, может быть, еще какой-нибудь неожиданный проект на не националистическом фланге. Это может быть Оксана Марченко.
А на «патриотическом» фланге будет Порошенко. У него есть все основания рассчитывать на выход во второй тур за счет своего ядерного электората, который он приобрел в последние два года своего президентства, встав на путь националистической внешней и внутренней политики с соответствующей риторикой.
Мне кажется, он останется там лидером. Там не будет новых проектов. А у центристов и у фланга бывшей Партии регионов будет много серьезных и основательных проектов. Но здесь многое будет зависеть от того, пойдут ли «зеленые» на досрочные выборы, или будут ждать 2024 год. Это будет иметь едва ли не решающее значение.
- Насколько вообще серьезен раскол внутри «слуг народа», и если серьезен, то на какие группы они поделены?
— Можно высказывать разные суждения на основании того, что есть в открытом информационном пространстве. Но проблема же в том, что они так и не создали партию. Они проводят какие-то съезды, принимают какие-то решения, но они не занимаются партийным строительством. Этот клуб «слуг народа» функционирует по другой модели.
Напомню, что когда они провели в Верховную Раду огромную фракцию, то поехали в Трускавец и чему-то там учились. Когда они вернулись, то сказали, что эту огромную фракцию мы поделим на отряды по 15 человек, и начальники этих группировок будут заместителями главы парламентской фракции. Сейчас про эти отряды уже никто не вспоминает, они не функционируют.
Если фракция «Слуги народа» еще хоть как-то формализована, то партия — это миф. Партии как таковой не существует.
- Хотелось бы поговорить о Юлии Тимошенко. Ее рейтинги сейчас не слишком большие, но, с другой стороны, она активно пытается навязать себя Зеленскому в качестве премьера, и, во всяком случае у наших читателей публикации о ней вызывают интерес. Как ей удалось восстановить свою популярность?
— Я не согласен, что она восстановила свою популярность. Тимошенко свою популярность утратила. Она и так уходила на периферию политической жизни, но это ускорило объективный процесс в виде прихода к власти «зеленых».
Сейчас у нее небольшая фракция в Верховной Раде, но на принятие решений она особенно не влияет, активную оппозиционную деятельность она не проводит. Но преимущество Тимошенко в том, что «Батькивщина» остается мощной именно как партия с региональными ячейками и разветвленной структурой.
В чем сейчас феномен Тимошенко? В том, что она возродила интригу и привлекла к себе внимание этими переговорами, о которых мы сейчас много судачим, идут ли они, или не идут, и в каком направлении. То, что я слышал в Киеве из нескольких источников, заслуживающих доверия (хотя не факт, что они достоверные), переговоры идут. Но там есть свои сложности.
Во-первых, у Тимошенко сейчас не так много аргументов, чтобы стать полезной для Зеленского, как это может показаться. Во-вторых, Тимошенко премьер-министр — это утопия, никто на это не пойдет. Вице-премьер или министр энергетики — эта тема может быть интересна.
Объективно Тимошенко нужна Зеленскому как союзник в этой войне, которую он объявил олигархам. Думаю, они объединяться, но это будет поглощение. «Слуга народа» поглотит «Батькивщину, потому что они превосходят в количестве. Это как боксер-тяжеловес и боксер-мухач.
- Действительно ли Зеленский готов вести войну против олигархов или же это простой популизм?
— Нет, война объявлена. Но дело же в том, что названы не все олигархи, а только часть из них. У нас с 2014 года поднялись новые олигархи. И получается, что война объявлена только старым олигархам, а новые олигархи выведены за скобки.
Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что у нас сформировалась олигархическая система экономики и олигархическая система государственного управления. Поэтому если вести серьезную войну на уничтожение хотя бы части олигархата, это будет означать разрушение системы.
Вокруг Зеленского сидят умные ребята, которые понимают, что этого нельзя допустить, иначе они окажутся погребенными под обломками олигархической системы, потеряют власть и потеряют всякие политические перспективы.
- Действительно ли Зеленский сможет превратить СНБО в свой карательный аппарат? Или его возможности установить диктатуру преувеличены?
— Я думаю, что Зеленский тут просто марионетка в умелых руках. Есть группа во главе с Борисом Шефиром (один из братьев-сценаристов, его доверенное лицо и ближайший помощник), я думаю, что это его интерес. Там есть несколько групп в офисе президента. Я думаю, что именно эта группа будет использовать СНБО в своих интересах.
Речь идет не о какой-то там войне. Речь идет о перераспределении ресурсов, финансов и активов. Секретарь СНБО Данилов же уже сказал, что будет национализация и пересмотр итогов приватизации многих предприятий. Так вот у меня есть предположение, что это хочет использовать узкая группа из окружения президента, и называют фамилию Шефира. Он действительно обладает влиянием на президента, а Зеленский это только озвучивает.
Но хитрость состоит в том, что Зеленский берет на себя всю ответственность за эти антизаконные действия. Когда СНБО только начал выступать в роли опричника, Руслан Бортник сразу сказал, что теперь Зеленский по-доброму с поста президента не уйдет, его будут выгонять.
Пока эти действия не привлекают внимание правоохранительных органов, которые должны следить за выполнением закона в том числе со стороны президента, поскольку у Зеленского власть и контроль над этими органами. Но ответственность за то, что делает эта группа, все равно лежит на нем.
Я думаю, что они отступать не будут, пока не оттяпают определенное количество ресурсов. Думаю, перераспределение будет серьезное.