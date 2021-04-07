Гражданок Украины, задержанных в ОАЭ из-за «непристойного видео», депортируют. Об этом 6 апреля сообщили в официальном новостном аккаунте Дубая в Twitter

Голые украинки в Дубае. Секс-бизнес в эпоху пандемии и карантина © realist online

«Все они были арестованы до завершения расследования, и прокуратура распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за их поведение, которое противоречит общественной морали», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины сообщил, что среди задержанных девушек 12 — гражданки Украины.

В соответствии с законодательством ОАЭ им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов и депортация.

На днях в сети появилось фото и видео, на которых более 10 голых девушек позируют на балконе высотного здания в Дубае.