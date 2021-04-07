Как заявил генеральный прокурор эмирата Дубай, прокуратура завершила расследование инцидента. Показания задержанных были заслушаны, им предъявлены обвинения в хранении порнографических изображений и материалов с целью их производства.
«Все они были арестованы до завершения расследования, и прокуратура распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за их поведение, которое противоречит общественной морали», — говорится в сообщении.
Ранее МИД Украины сообщил, что среди задержанных девушек 12 — гражданки Украины.
В соответствии с законодательством ОАЭ им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов и депортация.
На днях в сети появилось фото и видео, на которых более 10 голых девушек позируют на балконе высотного здания в Дубае.