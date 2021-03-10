Каменских и ее коллега певец Олег Винник работают детективами шоу «Маска», где должны отгадывать спрятанных внутри красочных костюмов знаменитостей. Во время выработки версий и изучении возможных вариантов Винник пошутил о своей необычной сверхспособности.
«Когда-то мне говорили, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют, я думал, что шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой», — пошутил Винник.
После такого «признания» не удержалась от высказывания и певица Настя Каменских, которой почти под каждым ее постом в соцсети пишут вопросы не беременна ли она и как скоро собирается в декрет.
«А вы думаете, почему мне всегда говорят, что я беременна? Я уже родила 45 детей. Потому что я сижу во всяких разных шоу с Олежкой и прячу тех детей!» — сказала исполнительница.
Читайте также: Русскоговорящие: названы самые дорогие блогеры Украины.
Каменских замужем за продюсером Алексеем Потапенко, с которым она много лет пела в дуэте. Официально о браке пара заявила в 2019 году, однако поклонники уверены, что вместе артисты уже давно, и именно из-за этого романа Потапа распался его предыдущий брак. Каменских 33 года и, в отличие от супруга, детей у нее пока нет.