Украинское агентство «Укринформ» 6 апреля опубликовало новость о том, что Молдавию на «Евровидении-2021» представит исполнительница с украинскими корнями. Примечательно, что продюсер той самой молдавской участницы Натальи Гордиенко — российский певец Филипп Киркоров

Появилась информация, в какой стране собирается играть муж Седоковой после «Химок» © Янис Тимма/Инстаграм

«Хочется, чтобы жизнь изменилась, стала более позитивной и сладкой! Смотрите мое видео Sugar! Пойте, танцуйте! Жду вашу поддержку в мае на "Евровидении-2021"! Голосуйте за Молдову!» — цитирует СМИ слова, обращённые Гордиенко украинцам.

Во всей этой истории особо примечателен тот факт, что представлять певицу на «Евровидении» будет россиянин Филипп Киркоров. Ему не только запрещён въезд на Украину, но и в последнее время активно обсуждается вопрос о том, что нужно лишить поп-короля звания народного артиста Украины.

Между тем Киркоров говорит о том, что любит эту страну, и получается, что слова подтверждает делом: продюсирует очередное дарование с местными корнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОЧЕРЕДЬ: ОРГАНИЗАТОРЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ» ОПУБЛИКОВАЛИ ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ СТРАН, ГДЕ В НЕМ УКРАИНА.

«Евровидение-2021» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.