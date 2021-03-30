Стало известно, в каком порядке выступят страны на предстоящем «Евровидении». Список государств — участников двух полуфиналов опубликован 30 марта на официальном сайте конкурса

Все равно дурка: украинская группа представила номер, который покажет на «Евровидении» © Go_A - ШУМ

В тот же день свои песни на конкурсе представят исполнители из Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана и Мальты.

Во втором полуфинале, 20 мая, выступят Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

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На данный момент букмекеры делают ставку на то, что украинцы займут 20-е место в общем зачете.

«Евровидение-2021» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.