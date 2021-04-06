С момента выхода последнего шестого сезона сериала «Сваты» прошло уже восемь лет, но фанаты ленты не перестают ждать новые серии и активно интересуются у членов съемочной группы, когда уже можно будет увидеть любимых героев. На этот вопрос поклонникам ответила актриса, звезда «Сватов» Олеся Железняк. Об этом на днях написал сайт «Мsn.развлечения»

«Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу», — прокомментировала ситуацию артистка.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже много лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.