«Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу», — прокомментировала ситуацию артистка.
По ее словам, последние серии планируется доснять ближайшим летом. Точная дата премьеры, уточнила Железняк, еще не определена, но команда проекта надеется выпустить седьмой сезон уже к зиме.
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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже много лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.