Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале «Сваты» одну из главных ролей, ответил на вопрос о дате выхода седьмого сезона ленты. Об этом 25 марта написала Teleprogramma.pro

«Пока нет никакой новой информации по поводу продолжения съемок "Сватов-7". Границы до сих пор закрыты. Пока что-то не изменится в мире, конечно, ничего не будет происходить. Актеры соскучились друг по другу. Очень давно не виделись», — сказал актер.

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«Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — сказал он.

На другой фан-странице сериала параллельно с высказыванием артиста была опубликована очередная фотография со съемок новых серий, которая эмоционально затронула зрителей.

«Вот этими кадрами нас заманивают уже второй год! Где новый сезон? Скажите уже правду!», «Когда уже?», «Да, действительно, когда?», «А когда выйдет уже. Ждать нет сил», — написали фанаты картины.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже восемь лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.