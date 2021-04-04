Поссорившись с Китаем из-за «Мотор Сичи» Украина добьется того, что вовсе перестанут приходить иностранные инвестиции. Именно этого и добиваются США, контролирующие украинскую власть. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Политика Запада относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек, пояснил эксперт.

«Замечу, что в МВФ вносят деньги все его члены, в том числе Российская Федерация, но распоряжаются этими деньгами Соединенные государства Америки. Формула голосования в МВФ такова, что Соединенные государства могут продавить то, что им нужно, даже вопреки мнению остальных членов», — указал Вассерман.

Поэтому все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.