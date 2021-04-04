Власти Украины национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Позднее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.
Политика Запада относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек, пояснил эксперт.
«Замечу, что в МВФ вносят деньги все его члены, в том числе Российская Федерация, но распоряжаются этими деньгами Соединенные государства Америки. Формула голосования в МВФ такова, что Соединенные государства могут продавить то, что им нужно, даже вопреки мнению остальных членов», — указал Вассерман.
Поэтому все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный, заключил собеседник издания.
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