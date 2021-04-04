Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
«Одно другому не противоречит. Это распил денег, который выделяется, как говорят в Киеве, на «благородное дело». А с другой стороны, это полная бессмыслица. Это только в сказках ложь побеждает ложь. А в основе народного существования считается, что борьба идет между добром и злом, между ложью и правдой. А Украина изначально становится на ложную платформу. Она как бы пытается победить ложью другую ложь», — считает эксперт.
Тем не менее, если «из каждого утюга» говорить, что Россия — враг, то это создает нужную атмосферу ненависти или как минимум неприятия, и это самое страшное, подчеркнул Скачко.
Поэтому противодействовать этому нужно только контрпропагандистскими методами, желательно, побеждая украинскую пропаганду правдивой контрпропагандой и правдивой информацией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.