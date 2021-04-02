Адвокатское объединение «Донец и партнеры» из Харькова на своей странице в Facebook 1 апреля разместило рекламное фото с отсылкой к кадру из известного порноролика

Лазарев запел на украинском рядом с Лорак — видео © Ани Лорак/Инстаграм

«Все, что тебе надо, — это адвокат. А мы сделаем все, чтобы вы остались довольны. "Донец и партнеры" — только качественный контент», — говорится в рекламном слогане.

«Если первоапрельская шутка, то засчитано, если нет, то антиреклама», «Дно пробито», «Люди на фото — адвокаты?», «Это реально адвокатская контора, хочет представлять чьи-то интересы в суде?», «Вы серьезно? И кого хотите такой рекламой привлечь?», «Люди, которые пишут, что это антиреклама, не понимают, что даже если это и так, то антиреклама даёт намного лучшие результаты, чем обычная», «И текст и фото 100%-й сексизм и унижение», — прокомментировали пользователи.

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Между тем совсем недавно, 4 марта, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который должен ввести ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

Известно, что ежегодно Госпродпотребслужба страны получает около 500 жалоб о дискриминации по признаку пола в рекламе. В то же время, что именно подпадает под определение дискриминации, пока не до конца понятно, поэтому депутаты хотят прописать в законе формулировки «Дискриминационная реклама» и «Дискриминационная реклама по признаку пола».

Зато уже сейчас известно, что за нарушение этого закона рекламодателю придется выплатить пятикратную стоимость рекламы в виде штрафа и 30-кратное в случае повторного нарушения.

При этом речи о санкциях производителям дискриминирующей рекламы пока не идет.