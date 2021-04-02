«Поющий ректор», украинский певец Михаил Поплавский эпатировал публику новым клипом на песню «Сало». Ролик 1 апреля был опубликован на YouTube-канале артиста

Клип на одну из своих хитовых песен, которая звучит на радиостанциях страны уже около 20 лет, Поплавский представил в стенах Киевского университета культуры.

Винник и Поплавский объявили войну русскоязычным песням © Михаил Поплавский/Инстаграм Елена Винярская, сотрудничавшая с такими артистами, как Оля Полякова, Ирина Билык и Олег Винник.

В клипе Поплавский появляется в ярких костюмах и с массивной подвеской SALO на шее, певца окружают не менее ярко одетые танцовщицы, у некоторых из них на головах маски в форме головы свиньи.

Сало в клипе провозглашается новой валютой и изображается в виде слитков золота.